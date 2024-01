Getam recupera moto minutos após cinco ladrões furtarem o veículo no bairro Jardim Colinos

O Grupo Especial Tático de Motos (Getam), do 2º Batalhão de Polícia Militar, agiu rapidamente para recuperar uma moto que estava sendo furtada. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (15), na rua Marcílio Dias, bairro Colinos, em Três Lagoas, por volta das 21h.

Moradores da região notaram cinco pessoas em atitude suspeita próximas à moto e prontamente ligaram para o telefone 190 da Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe do Getam se deparou com os suspeitos, que fugiram ao avistarem a aproximação da polícia, não sendo localizados.

Continue Lendo...

A moto foi encontrada abandonada e os militares a conduziram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ao verificar a placa do veículo no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os militares do Getam foram informados de que a vítima havia entrado em contato minutos antes da recuperação da moto, relatando o furto.

A vítima foi contatada e compareceu à Depac, onde recuperou o veículo. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a 1ª Delegacia de Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.