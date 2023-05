Getam recupera veículo furtado na capital no Jardim Alvorada

Veículo com registro de furto, em Campo Grande, foi recuperado em Três Lagoas. O caso aconteceu na tarde de sábado (27), na rua Jorge Elias Seba, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do Getam (Grupamento Tátio Motorizado), do 2°Batalhão de Polícia Militar, após denuncias de que um veículo furtado na capital estaria no bairro mencionado.

No local, a proprietária da residência autorizou os policiais entrarem na garagem onde estaria o veículo, e informou que o marido teria chegou com o carro no dia anterior, no entanto, não sabia da procedência do veículo.

Os policiais solicitaram o comparecimento do marido da mulher no local, mas o mesmo não apareceu.

Ao consultar a numeração de chassis do carro, ficou constatado a ocorrência de furto.

Diante do fato os envolvidos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).