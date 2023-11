Gincana das cores e mostra de ciência e tecnologia são trabalhadas em escola

A Escola Estadual Bom Jesus, que oferta ensino em tempo integral, em Três Lagoas, realizou nos últimos dias duas ações pedagógicas inclusivas, trata-se da comemoração do Dia da Ciência e Tecnologia e da Gincana das Cores

Em alusão ao dia, a área de ciências da natureza da unidade, em conjunto com professor coordenador de práticas inovadoras, organizaram a I Mostra do Laboratório Didático Móvel de Ciências da Escola Estadual Bom Jesus.

A ação foi realizada no laboratório de ciências mediada pelo Clube de Ciências da escola em tempo integral. com orientação das professoras Fabrícia, Andréia, Beatriz, Karina e Tânia.

Os estudantes apresentaram experimentos de ciências onde abordaram conceitos e aplicações no cotidiano, na medicina e indústria. “Os experimentos foram apresentados aos demais estudantes da escola desde o ensino fundamental ao ensino médio”, menciona gestor José Bento de Arruda

Gincana das Cores

Na unidade escolar de Três Lagoas, ações voltadas para a comunidade tem tomado destaque, são atividades que visam arrecadar fundos e garantir a formatura dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, “ou seja, todos vão participar do mais importante evento acadêmico de suas vidas até o momento, sem gastar um real”, lembra diretor José Bento.

Os trabalhos foram realizados pelo corpo docente durante o mês de outubro e forte apelo nas disciplinas sobre a necessidade de atitudes de prevenção em benefício da saúde das mulheres.

As atividades foram finalizadas com divertida Gincana das Cores, onde os grupos foram desafiados em provas de conhecimento, corrida do saco, passa a colher e limão, dança das cadeiras, queimada e arrecadação solidária de caixas de leite, posteriormente revertidas para entidades do município.