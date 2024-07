'Deus abençoe e desculpa alguma coisa', disse estelionatário após aplicar golpe em vítima

Um homem de 27 anos sofreu um golpe após realizar uma suposta locação de imóvel. O caso foi denunciado pela vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas.

A vítima contou que viu na internet o anúncio do imóvel, que estava com endereço da rua Duque de Caxias, no bairro Vila Nova em Três Lagoas. O nome do estelionatário era “pastor Thiago” de Ilha Solteira (SP).

Continue Lendo...

Em conversa por aplicativo de mensagem o negócio foi fechado e o golpista exigiu que a vítima fizesse o pagamento antecipado via depósito bancário para garantir o aluguel, alegando que havia outros interessados.

Acreditando estar fazendo negócio com uma pessoa de boa índole, a vítima fez um Pix de R$ 700,00. Após isso, o golpista enviou uma mensagem dizendo“Oi. Deus abençoe e desculpa alguma coisa”. Em seguida, bloqueou o contato da vítima.

Após perceber que caiu em um golpe, a vítima procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência. O nome do estelionatário e os dados da transação do Pix foram repassados para a polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.