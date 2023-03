Golpista se passa por intermediário, engana comprador e vendedor

Desavença entre dois homens por conta de uma compra de um televisor, terminou na delegacia de Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (9), no Centro, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, o homem, de 28 anos, informou que teria combinado com uma pessoa por meio do site na internet a compra da TV pelo valor de R$ 700.

O problema é que essa negociação foi feita com um intermediário, o qual se apresentou como primo do anunciante e que levaria o equipamento eletrônico até o local para finalizar a compra.

O comprador fez o pagamento para este intermediário, que não repassou a quantia para o proprietário.

Porém o proprietário, um jovem de 18 anos, o mesmo que fez o anúncio na internet, entregou a TV e ficou no aguardo do pagamento. Com a negativa do pagamento na conta, às vítimas descobriram que haviam sido enganadas e resolveram acionar a PM.

Ambos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como fraude eletrônica.