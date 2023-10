Governador Eduardo Riedel destaca expansão e industrialização de MS

O governador Eduardo Riedel destacou alguns dos principais caminhos de desenvolvimento, expansão e industrialização do estado de Mato Grosso do Sul, que completa 46 anos, nesta quarta-feira (11).

Riedel pontou que nas últimas décadas o estado passou por diversas transformações e modernizações acompanhando o desenvolvimento do país. “O principal é gerar emprego e renda para as pessoas”, afirma.

Ainda de acordo com o governador, a agricultura e pecuária foram os primeiros setores a serem modernizados. Ao longo das últimas décadas, a indústria ganhou novos frigoríficos, equipamentos com maior capacidade de processamento de grãos e passou por a ascensão da cana-de-açúcar com a chegada de novas usinas.

Houve também o movimento das florestas plantadas com novo modelo e formato, acontecendo a profissionalização da cadeia produtiva da celulose, que segue em crescimento. Além do crescimento na produção de carnes que trouxe forte investimento e infraestrutura para o estado.

