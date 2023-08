O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Rio de Janeiro, para obter informações sobre o planejamento da empresa para a retomada da obra de construção da UFN3. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também participou do encontro juntamente com o governador.

Eles sinalizaram de forma positiva a reunião e informaram que Prates fará uma visita na fábrica, em Três Lagoas.

