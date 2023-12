Governador participa de inauguração de obras em Três Lagoas nesta quarta-feira

O governador Eduardo Riedel (PSDB) desembarca, na manhã desta quarta-feira (13), em Três Lagoas, para a inauguração de obras importantes de infraestrutura e a possibilidade de anunciar novos investimentos para a região.

De acordo com o cronograma, Riedel participará da inauguração da pavimentação asfáltica da MS-320, na ponte do Campo Triste, que corresponde a 28 km. Em seguida, a comitiva do governo fará visita à avenida Custódio Andries. Também fará vistoria nas obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas, que é construído ao lado da Feira Central.

E, logo depois, estará na inauguração da avenida Jary Mercante, uma das principais obras que recebeu investimentos após inúmeros problemas de alagamentos e transtornos aos moradores. Está prevista no mesmo local uma coletiva à imprensa.