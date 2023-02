Governador vai à Petrobras tratar da UFN 3

Na próxima semana o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), cumprirá agenda em Brasília e no Rio de Janeiro para tratar de assuntos de interesse do Estado.

Segundo o governador, ele se reunirá com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 8 ou 9 de fevereiro, para tratar de investimentos para Mato Grosso do Sul. Na semana passada, Riedel participou com os demais governadores de uma reunião com o presidente Lula, quando ficou definido que cada Estado receberá prioridade na implementação de cinco ou seis projetos.Agora, a reunião será restrita com representantes de Mato Grosso do Sul.

Entre os assuntos em pauta, estará a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas. Além de conversar com Lula, o governador também informou que irá à Petrobras, no Rio de janeiro, também para tratar sobre a fábrica. “O presidente da Petrobras, ao assumir o cargo, disse que não vai vender a UFN 3 sem concluí-la. Vamos marcar uma ida à Petrobras no Rio para tratar das perspectivas desse ativo”, declarou o governador nesta semana, ao participar da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.

Além da UFN 3, Riedel elencou como prioridade e será tema do encontro com Lula também, a Rota Bioceânica, bem como investimentos em rodovias e a reativação da ferrovia Malha Oeste. A duplicação da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, também está entre as pautas prioritárias para serem tratadas com o governo federal.