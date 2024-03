O Governo Federal anunciou nesta semana que o 13º dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai ser antecipado mais uma vez. O pagamento já começa em poucas semanas, mas é um assunto que tem dividido opiniões.

O Pedro Luíz Peres é aposentado pelo INSS, e não gosta que seja antecipado o 13º salário. Para ele é mais vantajoso que dinheiro venha no segundo semestre. “Mas não faz muita diferente para mim, antecipar ou não, mas para muita gente é bom”, contou.

Continue Lendo...

Já o pensionista da Previdência Social, Adelício Silva, já contava com a antecipação do pagamento do 13º, e já fez muitos planos, inclusive pagar contas. “Antecipando o dinheiro é melhor, porque se tiver alguma conta paga logo”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O décimo terceiro dos aposentados do INSS será adiantado mais uma vez, em 2024, a primeira parcela será paga no mês de abril e a segunda em maio, conforme calendário divulgado pela Previdência Social.

Também serão beneficiados os pensionistas, pessoas que recebem auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio acidente, o que inclui cerca de 33 milhões 700 mil brasileiros.

A primeira e a segunda parcela serão pagas com 50% do valor total do benefício em cada uma. Normalmente, o pagamento do 13º ocorre no segundo semestre, mas desde 2020, o Governo Federal tem antecipado as parcelas.

Para este ano, com a medida, o Poder Executivo espera que tenha uma maior movimentação na economia do mercado interno, principalmente em comércios locais, segundo comunicado do palácio do planalto.

Confira na reportagem abaixo: