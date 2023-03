Governo assina contrato de concessão de rodovias

O Governo do Mato Grosso do Sul e o grupo Way Brasil assinaram na tarde desta quinta-feira (23), no auditório da governadoria, o contrato de concessão da ms-112 e trechos das rodovias federais br-158 e br-436.

De acordo com o contrato assinado, o grupo ficará responsável pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária de 412,8 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul e que passam pelas cidades de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região nordeste do estado. Durante a assinatura do contrato, o Governador Eduardo Riedel, falou da importância desta concessão.

