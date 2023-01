Governo de Mato Grosso do Sul disponibiliza R$ 1,6 milhão para o Carnaval

CARNAVAL

Por meio de sua Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o Governo do Estado, assinou o termo de fomento que disponibiliza R$ 1,6 milhão para a promoção das duas maiores festas de Carnaval no Estado, Corumbá e Campo Grande. São as únicas cidades de MS que vão receber ajuda financeira do governo estadual para o desfile das escolas de samba.

CARNAVAL 2

Em Três Lagoas, a prefeitura já decidiu que haverá os bailes nas noites de Carnaval. A festa popular vai acontecer na Esplanada da NOB, na área central da cidade, local que acontece as festas promovidas pela prefeitura. No entanto, não haverá o desfile das escolas de samba de Três Lagoas, o que tem sido lamentado pelos integrantes das agremiações da cidade, a falta de apoio do poder público para a participação das escolas de samba do município.

DECISÃO

Dos 12 sul-mato-grossenses presos em Brasília, três tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Eles são acusados de participarem dos atos antidemocráticos ocorridos, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Os três Sul-mato-grossenses presos são de Campo Grande, Ponta Porã e Itaporã.

OPERAÇÃO

Ainda sobre o resultado dos antos antidemocráticos, a Polícia Federal deflagrou ontem (20), a Operação Lesa Pátria com o objetivo de “identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos no 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por grupo que promoveu violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições”. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Os mandatos foram expedidos pelo STF.

EM MS

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal deflagrou ontem também, a OPERAÇÃO UNLOCK II com a finalidade de cumprir 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva na cidade de Dourados.