Governo de MS amplia vacinação contra dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicou no Diário Oficial do Estado, a Resolução n. 179/SES/MS que amplia a oferta de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes. A faixa etária entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Inicialmente, o público-alvo eram crianças de 10 a 11 anos de idade.

A resolução mantém a recomendação conforme orienta o Informe Técnico Operacional da Estratégia de Vacinação contra a dengue para o ano de 2024.

“Tivemos uma reunião junto ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e ele autorizou os estados que se sentirem confortáveis a fazer essa ampliação, podem fazer. Considerando que aqui no estado os 79 municípios receberam vacina, temos a totalidade. Um longo trabalho a ser feito, então pensando que precisamos ofertar o mais rápido possível, trazemos a ampliação não mais de 10 e 11 anos, mas de 10 a 14 anos”, explica a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger.

A vacinação contra a dengue tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelo vírus da dengue na população-alvo para a vacinação. É fundamental o alcance de elevadas e homogêneas coberturas vacinais. A vacinação é considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública para a promoção da saúde, controle e eliminação de doenças imunopreveníveis.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses. A recomendação é que a vacinação seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente considerando o intervalo recomendado de 3 meses entre as doses.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.354 doses do imunizante contra a dengue, distribuídas nas macrorregiões de saúde de Dourados, Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá. Em Três Lagoas, foram recebidas 3.896 doses.

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul