Governo de MS e Prefeitura de Três Lagoas decretam ponto facultativo para jogos da Seleção na Copa

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24) na 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, sediada por Austrália e Nova Zelândia, e os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, os federais e municipais de Três Lagoas, terão oportunidade de assistir aos jogos da seleção.

O Prefeito Ângelo Guerreiro, com base no Decreto Federal nº 11.458/2023, que institui a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, com o objetivo de promover, fomentar e incentivar a inserção e a manutenção de meninas e mulheres no futebol, decretou alteração no expediente das repartições públicas municipais de Três Lagoas durante a Copa.

Na segunda-feira (24), quando o Brasil joga contra o Panamá, o expediente da Prefeitura de Três Lagoas será iniciado às 9h15. Já no dia 2 de agosto, quando a Seleção Brasileira enfrenta a Jamaica, o expediente será iniciado às 8h15.

Havendo alteração nos horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, os horários previstos serão alterados. Além disso, o não se aplica às repartições e aos servidores cujas atividades forem consideradas essenciais e que, por sua natureza, devam ocorrer de forma ininterrupta, em especial, as áreas de saúde e educação.

O governo de Mato Grosso do Sul também decretou ponto facultativo para os dias que a Seleção Brasileira entrar em campo. “É uma questão de igualdade. Na copa do mundo de futebol masculino o governo decretou ponto facultativo, natural que nesse momento em que as mulheres representam o país na edição feminina do torneio haja a mesma decisão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Os servidores estaduais terão três horas a partir do horário do jogo da seleção para iniciar o expediente, ou seja, nos dias em que os jogos começarem às 6h da manhã, o expediente iniciará às 9 horas, e nos dias de jogos com início às 7h, o expediente iniciará às 10 horas.

Segundo o governo do Estado, a compensação deverá ser feita até o final do ano. A redução no expediente não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como hospitais.