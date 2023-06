Governo do Estado investe em aeroportos para ter voos regionais

O transporte aéreo de Mato Grosso do Sul está no radar do Governo do Estado, que tem um plano aeroviário de cerca de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefício dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde. Em entrevista ao RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC, o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), disse que a intenção do governo do Estado é que Mato Grosso do Sul possa ter voos regionais.

Além dos investimentos, Peluffo, informou que a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, está realizando um estudo para prospectar esses aeroportos ao mercado.

De acordo com o secretário, alguns aeroportos estão recebendo melhorias e outros serão construídos. O aeroporto de Três Lagoas, por exemplo, além dos investimentos realizados pelo município, também terá o apoio do governo do Estado para a construção de hangares que abrigue as aeronaves particulares. Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), se reuniu com o governador Eduardo Riedel, para tratar dos investimentos para o aeroporto.

Somete na região do Bolsão, Peluffo informou que o governo vai investir na construção de aeroportos em Água Clara e Inocência, e melhorar o de Paranaíba. Os demais, em Bonito, Camapuã, Cassilândia, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Porto Murtinho, Maracaju, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Amambai, Aquidauana e Mundo Novo, vão receber melhorias.

“Acho que, em breve, teremos voos regionais. Tenho certeza absoluta que, da maneira que Mato Grosso do Sul cresce, com um governo equilibrado e com as contas equilibradas, cumprindo com os seus compromissos, vamos ter voos regionais. Esperamos que, em breve possamos sair aqui de Campo Grande e ir até Três Lagoas, com voos regionais. E de Três Lagoas a Paranaíba, passando por Inocência, assim como para as demais regiões do Estado. Vamos criar um novo modal, dentro de Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário.

Além de atender a demanda das empresas e do setor industrial, principalmente com a instalação de mais indústrias de celulose no Estado, Hélio Peluffo destacou que a aviação regional também será importante para atender a demanda na área da saúde, pois muitas vezes pacientes precisam ser transportados com urgência para a capital.