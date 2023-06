Governo do Estado investe mais de R$ 220 milhões em obras em Três Lagoas e região

Com obras nas áreas urbana e rural, Três Lagoas recebe do Governo do Estado mais de R$ 220 milhões em investimentos de infraestrutura, segundo Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura.

Em entrevista ao RCN Notícias, o secretário falou dos investimentos que o governo do Estado tem feito em Três Lagoas e região, como as obras de pavimentação da MS-320, no trecho de 31,7 quilômetros que sai de Três Lagoas e segue até a MS-377, no Trevo Vera Cruz, com avanços significativos. A ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Triste já foi concluída. Agora os serviços estão concentrados na terraplanagem, com expectativa de iniciar a execução da base e da capa asfáltica nos próximos dias.

Iniciada em 2022, a obra recebe investimentos de R$ 105 milhões. Além desta, o Estado executa ainda, em parceria com a prefeitura, como o asfaltamento da avenida Jary Mercante, que vai acabar com os alagamentos das vias do Jardim Alvorada.

Três Lagoas ainda tem recursos estaduais nas obras de pavimentação, drenagem e urbanização da avenida Custódio Andrias, e nos serviços de revestimento primário na estrada de acesso ao Porto Independência. Também vai ajudar na construção do novo shopping popular, ao lado do prédio da feira central, que deve custar R$ 15 milhões.