Governo do Estado realizará Conferência Regional da Agricultura Familiar em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), convida à toda população, gestores, políticos, produtores rurais e sociedade em geral de toda a Costa Leste para participar da Conferência Regional da Agricultura Familiar, que vai acontecer na próxima sexta-feira (14), das 8h às 17h, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus II, em frente à antiga Mabel.

Realizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), em parceria com a Prefeitura, o evento tem como principal objetivo o fortalecimento da cadeia produtiva dos agricultores familiares da região.

A Conferência é voltada principalmente para prefeitos, vereadores, representantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDR), associações de agricultores familiares, cooperativas e lideranças do setor, universidades, órgãos governamentais, em que serão apresentadas as atribuições e competências da Secretaria.

Após as palestras, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e Sustentável, representantes da sociedade civil e dos órgãos governamentais municipais poderão apresentar as propostas para o desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado. Essas propostas deverão subsidiar a elaboração do PPA 2024/2027 junto aos órgãos competentes.

Estarão presentes o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck; o secretário executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto de Melo Pereira e o diretor-presidente da AGRAER, Washington Willeman de Souza.