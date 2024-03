Governo estadual investe R$ 1,9 milhão na Escola Estadual João Dantas em Três Lagoas

A Escola Estadual João Dantas Filgueiras, em Três Lagoas, uma das mais antigas, em funcionamento desde a inauguração no ano de 1986, será expandida. Os recursos para essa iniciativa foram garantidos pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, após solicitação da Câmara dos Vereadores municipal.

O governo estadual anunciou, recentemente, um investimento de mais de R$ 9 milhões destinados à modernização de escolas em três municípios: Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. A Secretaria Estadual de Educação será responsável pelos repasses, visando à melhoria da Rede Estadual de Ensino.

Continue Lendo...

Na Escola Estadual João Dantas Filgueiras, o investimento previsto é de mais de R$ 1,9 milhão para a construção de um novo bloco com cinco salas de aula. Localizada no bairro Ipacaraí, a escola atualmente atende 908 alunos nos períodos matutino e vespertino, com foco no ensino médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a ampliação, o número de salas de aula disponíveis passará de 13 para 18, possibilitando o atendimento de mais 180 estudantes. De acordo com a coordenadora regional de Educação, Marizeth Bazé, a ampliação da escola será voltada para atender os alunos do ensino fundamental, especialmente nas séries 6ª e 9ª, que apresentam as maiores demandas.

Embora o início das obras ainda não tenha uma data definida, está previsto para ocorrer ainda neste ano. A expectativa é de que, uma vez iniciadas, as obras tenham duração de um ano.

Confira a reportagem abaixo: