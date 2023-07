Governo Federal emite certificado com nota máxima para gestão pública de Três Lagoas

A administração municipal de Três Lagoas vem sendo considerada como exemplo por diversos órgãos e institutos e, neste mês de julho, foi reconhecida como excelência em gestão pública.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, emitiu o Certificado do Nível de Maturidade de Governança e Gestão, colocando Três Lagoas na categoria Bronze 4, nível mais elevado da categoria, considerando como excelente o modelo de governança e gestão pública executadas pela atual Administração.

Este certificado coloca Três Lagoas no patamar de munícipios e capitais em constante desenvolvimento como Criciúma e Florianópolis, em Santa Catarina, que também receberam esta classificação. No estado de Mato Grosso do Sul, foi o único Município a alcançar o nível máximo.

O Modelo de Governança e Gestão – Gestão.gov.br foi desenvolvido pelo Governo Federal com o propósito de ser um referencial para avaliação e aprimoramento da governança e da gestão dos órgãos e entidades atuantes nas Transferências da União. O objetivo final é orientar e estimular as entidades à adoção de boas práticas de gestão, elevando o nível de maturidade em governança e gestão, de modo a alcançarem níveis elevados de desempenho e qualidade, incluindo a melhoria na aplicação de recursos transferidos pela União. Na prática, indica para o Governo Federal, que o município tem capacidade de receber e aplicar bem os recursos advindos da União gerando entregas para população.

“A classificação de Três Lagoas como categoria Bronze 4, retrata todo esforço da administração municipal na melhoria constante da gestão pública e geração de valor ao cidadão três-lagoense, que usufrui de uma cidade que executa obras e serviços públicos que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. Esse reconhecimento só foi possível graças aos investimentos do Prefeito Angelo Guerreiro em planejamento e aos esforços coordenados de todas secretarias, que se mostraram engajadas no processo de aprimoramento e eficiência da gestão pública”, enfatizou Cristiane Rocha, Diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico.