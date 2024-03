Governo federal irá construir escola e CEI em Três Lagoas

A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República divulgou nesta semana a seleção de propostas na área da educação para 40 municípios de Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram selecionadas 46 propostas, sendo 29 para construção de Centros de Educação Infantil (CEI), 13 para construção de escolas de tempo integral ou mais salas de aula para esse propósito e 4 para outros tipos de obras.

Três Lagoas está entre os 40 municípios selecionados para receber investimentos do governo federal na construção de novas unidades educacionais. Os recursos preveem a construção de uma escola em tempo integral no bairro Montanini para 550 estudantes e um Centro de Educação Infantil (CEI), no Loteamento Portinari, com capacidade de atendimento de até 376 crianças em dois turnos (matutino e vespertino) ou 188 crianças em período integral.

“Desde o ano passado temos atuado muito junto ao FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] e à Secretaria de Relações Institucionais pela aprovação de projetos dos municípios, principalmente de creches, que são grandes demandas nos municípios. A seleção dessas propostas é algo a ser comemorado e mostra que o Brasil está no rumo certo, ampliando os investimentos públicos no bem estar da população”, destacou o deputado federal Vander Loubet, que fez as indicações para os municípios do Estado.

Os 40 municípios beneficiados são: Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Ivinhema, Japorã, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.