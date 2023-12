Governo passa a administrar aeroporto de Três Lagoas

O Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon”, em Três Lagoas, passará a ser administrado oficialmente pelo Governo do Estado e, consequentemente, tem a possibilidade de concessão à iniciativa privada ou de uma Parceria Público-Privada (PPP), já em 2024. A administração pelo Executivo estadual foi anunciada nesta semana após uma reunião entre o prefeito Angelo Guerreiro e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. “É uma tratativa que começou a ser construída. E, agora, uma equipe da secretaria estará na cidade para estudar e avaliar as atividades do aeroporto. Após isso, vamos saber o que será prioridade nos feitos”, disse.

Um dos pontos já anunciados anteriormente é que a parceria busca impulsionar investimentos, promover a manutenção adequada das instalações e incentivar, principalmente, a ampliação das rotas aéreas, ligando Três Lagoas a destinos como São Paulo e Campo Grande. Outro investimento apontado é para as construções privadas de hangares.

O governo reforça que quer ampliar a infraestrutura aeroportuária em Mato Grosso do Sul para que o Estado tenha voos regionais. O plano aeroviário é de cerca de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefício dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde.