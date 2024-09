Grades de proteção e mudas de árvores são destruídas na Lagoa Maior

Vândalos destruíram grades de proteção e oito das 16 mudas de árvores plantadas próximo ao Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanês durante os Jogos da Melhor Idade, em Três Lagoas. A suspeita é de que o ato de vandalismo tenha ocorrido no último final de semana, mas não há imagens ou testemunhas que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

Na manhã desta segunda-feira (9), nossa equipe de reportagem esteve no local e constatou os danos causados. Para os moradores, o ato representa uma falta de respeito com as plantas. "Os galhos foram todos destruídos. Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Isso é um absurdo", contou o aposentado Luis Tomi.

Com os termômetros registrando temperaturas acima de 38ºC, vale lembrar que as árvores ajudam a reduzir o calor e a regular a temperatura do ambiente. Além disso, elas absorvem água do solo e vaporizam através das folhas, dispersando o calor. As árvores também absorvem dióxido de carbono da atmosfera e o convertem em oxigênio.

Uma árvore madura e saudável pode absorver até 22 kg de dióxido de carbono por ano. Para a bióloga Helena Kira, o vandalismo cometido foi um crime: "Além de ser um problema ambiental, o que considero mais grave é o impacto para nós, humanos. Isso reflete um problema cultural, já que enfrentamos uma grande quantidade de queimadas, o que afeta o bioma", explicou.

