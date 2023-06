Grande final dos campeonatos amador e varzeano será no domingo

Os torcedores e atletas de Três Lagoas têm compromisso marcado no próximo fim de semana com a realização da grande final dos Campeonatos Municipais Amador e Varzeano de Futebol.



A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) já está com tudo pronto para receber as equipes Kioske Central e XV Vila Nova, às 15h do sábado (16), no Estádio Municipal "Benedito Soares da Mota – Madrugadão". Na data, os times se enfrentam pelo terceiro lugar do Campeonato Varzeano.



No domingo (17), a partir das 7h10, o confronto começa com EC Flamengo e Despachante Três Lagoas, pela medalha de bronze do Amador. Logo depois, entram em campo os finalistas do Varzeano, EF Ipanema X Santa Terezinha na briga pelo 1º lugar da competição.



Finalizando, o Bela Vista enfrenta o Oratório SD Sávio pelo título de campeão 2023 do Amador.

Assim como no ano passado, os quatro finalistas receberão prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas.