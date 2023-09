Getam recupera carro furtado durante rondas no bairro Colinos

Na madrugada de sexta-feira (15), um veículo foi recuperado por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento na rua Dr. Munir Thomé, localizada no bairro Colinos, em Três Lagoas.

Os militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), estavam realizando rondas na área quando avistaram um veículo que coincidia com as características de um carro que estava registrado como furtado. Após verificar a placa do veículo, foi confirmado que o automóvel havia sido furtado no dia 7 de setembro, na rua José Lopes Barbosa, no bairro Jardim Primaveril, de dentro da residência da vítima.

O veículo foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para que a Polícia Civil possa proceder com sua devolução ao proprietário.