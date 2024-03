Grupo de atletas promove desafio de natação contínua por 6h em Três Lagoas

Um grupo de entusiastas da natação, em Três Lagoas, decidiu enfrentar um desafio esportivo inusitado: 6h de natação contínua. O evento iniciou, na sexta-feira (1°), às 18h, como forma de promover o esporte. No total, 48 atletas participaram e foram distribuídos em três equipes: homens, mulheres e crianças.

O idealizador do evento, Diego Ferber, destaca que a iniciativa visa reunir amigos adeptos da modalidade esportiva, promovendo-a e até mesmo cogitando a formação de uma equipe representativa para a cidade. A natação, além de ser uma atividade física útil e recreativa, pode ser um desafio para muitos devido ao medo da água. No entanto, é um esporte praticado em todo o mundo, que oferece benefícios para a saúde e é indicada para pessoas de todas as idades.

Continue Lendo...

Durante o desafio de 6h, as crianças também participaram e se destacaram no evento. Além de fortalecer o sistema respiratório, a natação também é benéfica para o bem-estar emocional dos atletas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes foram distribuídas em três raias da piscina semiolímpica, e cada atleta teve a liberdade de nadar qualquer estilo durante o evento, que se estendeu até à meia noite de sábado (2).

Confira a reportagem abaixo: