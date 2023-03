Grupo de capoeira promove evento alusivo ao mês das mulheres

O grupo de capoeira ‘Atleta do Bem’ realiza no próximo sábado (18) uma roda de conversa em alusão às comemorações do mês da mulher. O evento será no salão multiuso da prefeitura em frente à praça Ramez Tebet, próximo da antiga estação ferroviária, a partir das 18h. A entrada é gratuita e haverá contará com a prática de capoeira também.

Segundo o mestre capoeirista Mário Márcio, o objetivo do evento é fortalecer ainda mais o protagonismo feminino dentro da capoeira que ainda é dominada, em sua maioria, por homens. “Dentro da escola temos grandes mulheres que são professoras, instrutoras e monitoras, por isso cada uma delas vai comentar sobre assuntos que dominam e todas podem participar e contribuir para a roda de conversa”.

