Grupo RCN lamenta morte do radialista Adão Boni

Com mais de 52 anos dedicados ao rádio, transmitindo a paixão por locução, levando alegria, descontração e notícias aos ouvintes, é com pesar que o Grupo RCN informa o falecimento do radialista Adão Boni, de 65 anos, na noite desta quinta-feira (3), em Três Lgaoas. Ele passou mal e após ser internado no Hospital Auxiliadora, sofreu duas paradas cardíacas.

Adão comandava os programas Viola Caipira, Amigos da Cultura e o Domingão da Fronteira, nas rádios Cultura de Três Lagoas e Paranaíba. Natural de Valparaíso (SP), começou a trabalhar no rádio em 1969, mas iniciou a carreira de locutor em 1976. “Eu entrei em uma rádio para conhecer aos 12 anos de idade e não saí mais”. E não sairá dos nossos corações.

O Grupo RCN de Comunicação, ao lamentar o falecimento, envia aos seus familiares as mais sentidas condolências. Ainda não há informações sobre o horário do velório e enterro.