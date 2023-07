'Grupo RCN paga meu boleto' aquece vendas em lojas parceiras

A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ é um sucesso não só entre internautas, ouvintes e telespectadores, mas junto às empresas participantes. Isso porque os colaboradores destas empresas também ganham quando um cliente é sorteado. E como o prêmio é em dinheiro, acaba se tornando um “plus”, na hora de fechar às vendas.

Além de fomentar a economia local, a promoção ‘Grupo RCN paga meu Boleto’ tem servido como um atrativo a mais na hora de aquecer as vendas. É o que acontece nos Postos de combustíveis Nikkey e Parati, por exemplo, como explica o empresário Leandro Marani. “Ao abastecer, os frentistas informam os clientes sobre a promoção e até comentam que alguns já foram sorteados com prêmios de R$ 100 a R$ 300. E dependendo do valor que pago no abastecimento, o prêmio pode voltar o dobro do que foi gasto”.

O empresário no ramo de combustível ressalta que notou um aumento nas vendas, assim que a promoção entrou em vigor. “Sabemos que o preço dos combustíveis no Brasil não é dos mais baratos e quando se tem uma promoção como essa é um atrativo a mais para os clientes poderem economizar”, pontuou o empresário.

A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ segue para a terceira semana e já premiou mais de R$ 2,5 mil em dinheiro aos clientes das empresas participantes, ouvintes e telespectadores.

É muito fácil participar da promoção. Basta comprar nas empresas parceiras identificadas. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas e Gula Espetos e Caldos. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores também são contemplados com R$ 100.

Além de clientes, também foram sorteados ouvintes e telespectadores da programação do Grupo RCN. Você pode aumentar as chances de ser sorteado pelos programas da TVC HD, Cultura FM e Band FM. Cada um informa uma senha. É só anotar e enviar para o WhatsApp (67) 3509-7500.