'Grupo RCN Paga meu Boleto' já premiou mais de R$ 1,3 mil

Em uma semana de promoção já foram pagos R$ 1,3 mil em prêmios, distribuídos em dinheiro, aos ouvintes, telespectadores e clientes das empresas parceiras da promoção ‘Grupo RCN Paga meu Boleto’.

A primeira sorteada foi a atendente Maria Gabriela, que mora no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Ela ganhou R$ 300 depois de comprar nas lojas participantes. O sorteio foi realizado, ao vivo, em 16 de junho, no programa TVC Agora, da TVC.

Na entrega do prêmio, em dinheiro, a jovem comemorou muito e contou que nunca foi sorteada em nada e ao ver seu nome divulgado na TVC chegou a duvidar. “Eu não acreditei na hora e meus amigos começaram a me ligar pra saber se era eu mesma a sorteada. Foi incrível”, comemorou. Maria Gabriela disse que vai usar o dinheiro para pagar algumas contas atrasadas. “Esse dinheiro vai ao encontro do nome da promoção, pois vou pagar as contas atrasadas”, contou.

Outro sortudo foi José Augusto, morador do bairro Santos Dumont, que ganhou R$ 300. Ele também fez o cadastro nas lojas participantes e foi sorteado em 21 de junho no programa Bom Dia Cultura, da rádio Cultura FM. Vale lembrar que em ambos os sorteios os vendedores também são contemplados com R$ 100 cada um.

É muito fácil participar a promoção.

Basta comprar nas empresas parceiras identificadas com a promoção. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas e Gula Espetos e Caldos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de clientes, também foram sorteados ouvintes e telespectadores da programação do Grupo RCN. Wesley Bock, participou da Band FM, em19 de junho, no programa Manhã Show, apresentado por Beto Silva, e levou para casa R$ 100. Quem também ganhou foi Gelinda Tosta, do bairro Santa Luzia, e ouvinte da Cultura FM. Ela foi sorteada no programa Amigos da Cultura e ganhou R$ 100.“Eu acompanho todos os programas e não perco uma promoção”, comemorou. O programa Alô Cultura sorteou mais R$ 100.

Você pode aumentar as chances de ser sorteado pelos programas da TVC HD, Cultura FM e Band FM. Cada um informa uma senha. É só anotar e enviar para o WhatsApp (67) 3509-7500.