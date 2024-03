Grupo RCN pagou mais de R$ 2 mil em IPVA e IPTU

Início de ano é complicado para todos. Começa o ano novo e o trabalhador já tem que pensar nas contas que chegam. Nos impostos, tanto do veículo automotor quanto o imposto do imóvel.

A dupla IPVA e IPTU pesa no bolso justamente porque a maioria acaba extrapolando nas festas de fim de ano. E foi aí que Grupo RCN teve a brilhante ideia de ajudar a audiência com a promoção ‘Ano Novo Contas Novas’.

A promoção pagou o IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) e o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) da nossa audiência.

No dia 29 de janeiro, aconteceu o sorteio do ‘IPVai’, quando Viviane Lima da Silva e Cleir Almeida foram sorteadas na promoção e tiveram o IPVA pagos pelo Grupo RCN.

No dia 8 de março, foi realizado o sorteio do ‘IPTui’ e a sortuda foi Tanilia Aparecida Marango. “Com esse dinheiro que economizei, vou investir em alguma coisa lá para casa, estou muito feliz. É a 1ª vez que ganho e olha que sempre estou participando das promoções do Grupo RCN, muito obrigada”, agradeceu a dona de casa. Nesta promoção, o Grupo RCN distribuiu mais de R$ 2 mil pagos em tributos para as sorteadas.