Grupo RCN participa de palestra sobre abordagem segura ao tema 'suicídio'

O Grupo RCN de Comunicação participou, nesta quarta-feira (30), no Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Três Lagoas (SSPM), de uma ‘roda de conversa’ com a orientação de profissionais da área da saúde junto ao setor de comunicação três-lagoense. O objetivo foi debater e esclarecer dúvidas sobre as abordagens de notícias relacionadas ao assunto 'suicídio', de forma segura, consciente e com responsabilidade.

O encontro foi promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Secretaria Municipal de Saúde visando desmistificar a ocorrência desses casos e fomentar a prevenção, em vez de estimular e propagar o ato.

O mês de setembro destaca a luta à prevenção ao suicídio, por meio da campanha “Setembro Amarelo”, iniciada no Brasil, em 2015, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o ato, bem como evitar seu acontecimento. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Na edição de 2023 o tema é “Se precisar, peça ajudar!”.