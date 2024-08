Grupo RCN reúne partidos para divulgar regras e datas de entrevistas com candidatos a prefeito

Faltando pouco mais de um mês para as eleições 2024, o Grupo RCN dá início à cobertura especial da corrida eleitoral. Na tarde de quarta-feira (28), representantes de partidos políticos de Três Lagoas se reuniram na sede da emissora para conhecer as regras do cronograma de entrevistas de candidatos a prefeito.

Foram anunciadas as datas das entrevistas individuais com cada candidato, que ocorrerão no mês de setembro, no estúdio na Rádio Cultura FM 106,5, durante o programa RCN Notícias, com transmissão simultaneamente, ao vivo, pela TVC HD, Canal 13.1 e nas redes sociais. A reunião presencial foi conduzida pela coordenadora de Jornalismo do Grupo RCN, Kelly Martins, e o gerente comercial da emissora, Paulo Guerra.

Continue Lendo...

Quatro coligações vão concorrer ao pleito de 2024, em Três Lagoas, sendo PSDB, PRD, PSTU E DC. Na reunião com as coligações foram apresentadas as datas da rodada de entrevistas, definidas pelo Grupo, que serão realizadas pelas jornalistas Ana Cristina Santos e Kelly Martins. Na ocasião, também foi feito sorteio entre os partidos para definição do calendário.Ao final da reunião cada representante dos partidos assinou um termo de compromisso com a emissora.



Entrevistas no programa RCN Notícias

- Juvenal Ferreira (PRD): entrevista será 11/09.

- Cassiano Maia (PSDB): entrevista será 18/09.

- Ruy Costa Neto (DC): entrevista será 25/09.

- Professor Vitor (PSTU): entrevista 02/10.

As entrevistas serão nas quartas-feiras, com duração de uma hora, começando às 7h e terminando às 8h.

Confira a reportagem sobre a reunião entre o Grupo RCN e as coligações: