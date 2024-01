Grupo RCN vai sortear uma casa mobiliada

Uma pesquisa realizada em âmbito nacional mostrou que o brasileiro gasta mais de 30% da renda familiar com aluguel. A mesma pesquisa mostra que muitos destes inquilinos tem o sonho de sair do aluguel e adquirir a casa própria, mas só uma pequena parcela tem conseguido realizar este sonho.

O aluguel pesa no orçamento do trabalhador brasileiro. Em média, 31% da renda fica comprometida com pagamento do aluguel, segundo censo realizado por empresa especializada em venda e aluguel de imóveis.

Continue Lendo...

Casa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para começar 2024 com esperança e otimismo, e para quem já sorteou um ‘Caminhão de prêmios’, um carro 0km, e centenas de outros prêmios, o Grupo RCN de Comunicação promoverá o grande sorteio da casa própria. E não será apenas casa, mas um imóvel todo mobiliado. “O foco do Grupo RCN é entregar promoções que façam a diferença na vida do nosso público e faça a diferença no comércio varejista ao sortear o maior sonho de consumo de qualquer brasileiro, uma casa”, destacou o diretor de produto do Grupo RCN, Fernando Moraes.

Pilares

O Grupo RCN tem entre os seus pilares de atuação a valorização da audiência e o fomento da atividade comercial.

Como de costume, para participar, basta comprar nas lojas participantes e preencher um cadastro através do QR Code. Todo mês haverá o sorteio de uma chave e no final do ano, os sorteados irão até a casa e a chave que abrir, será dele. “É a maior promoção que um Grupo de Comunicação já fez em todo o Mato Grosso do Sul”, pontuou o diretor.

Então, quanto mais comprar no comércio, nas lojas participantes, maior será a chance de ser sorteado com uma chave, e no final do ano, poder abrir a porta da sonhada casa própria.