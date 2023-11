Guerra Israel-Hamas: família palestina que mora em Três Lagoas se comove com conflito

Um conflito geopolítico que tem durado mais de cem anos, marcado por violências brutais e incontáveis violações de direitos humanos é a guerra no território da Faixa de Gaza, entre o exército israelense e o grupo paramilitar Hamas.

De um lado, palestinos que lutam por liberdade de viver em um território que residem há mais de mil anos. Por outro, israelenses que alegam se defender de uma possível ameaça terrorista.

Diversas gerações familiares convivem com os horrores causados por uma guerra que parece não ter fim. Quem tem condições ou recebe permissão para poder sair da região de conflito, se refugia em países em todas as partes do mundo, como o Brasil.

Uma família de palestinos que moram em Três Lagoas tem acompanhado com muita apreensão o clima da guerra, relembrando o momento em que eles e familiares se refugiaram no Brasil e outros países, fugindo de bombardeios e temendo o avanço do conflito.

