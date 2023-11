Convidados começam a chegar no "RCN em Ação" em Três Lagoas

Na noite desta quarta-feira (29) é realizado mais um ciclo de palestras do “RCN em Ação”, promovido pelo Grupo RCN, em Três Lagoas. O palestrante será o pesquisador e futurista Gui Rangel, escolhido pela Thinkers360 como uma das 50 vozes mais influentes no mundo na área de VR/AR. A palestra ocorrerá a partir das 19h, nas Faculdades Integradas de Três Lagoas (Aems), e vai abordar os desafios, tendências e tecnologias que vão afetar pessoas, organizações e a sociedade como um todo no futuro.

O Sebrae, Famasul, Suzano Papel e Celulose e Paper Execellence são os patrocinadores do RCN em Ação, que também recebe o apoio do Governo do Estado e sa Aems.