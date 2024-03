Guias de pesca recebem capacitação em oficina de culinária em Três Lagoas

Um projeto que visa valorizar os pratos com os peixes sul-mato-grossenses e impulsionar o turismo de pesca foi realizado, nessa quinta-feira (21), em Três Lagoas. A oficina "Delícias do Anzol - Fisgado pelo Sabor" ministra cursos para guias de pesca.

Com as belezas naturais dos rios Sucuriú e Paraná, o evento tem intuito de atrair ainda mais os turistas de pesca para o munícipio. Após o período de defeso, os rios de Três Lagoas se tornam um destino para os pescadores, em busca de espécies como tucunaré e piapara, entre outras.

Continue Lendo...

Para o guia de pesca há mais de 20 anos, Donizete Alves da Costa, em Três Lagoas, o turismo de pesca tem mostrado uma melhoria significativa nos últimos anos, ganhando maior apoio e visibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa melhoria é atribuída em parte à capacitação oferecida a guias, promovida pelo Sebrae/MS, a Associação de Turismo Integra Costa Leste e a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL), através do projeto "Delícias do Anzol - Fisgado pelo Sabor". Durante a capacitação, os guias tiveram a oportunidade de aprender receitas que podem ser preparadas diretamente nas embarcações para os turistas, destaca o integrante da Associação Integra Costa Leste, Stênio Congro.

A oficina é liderada pelo chef especializado em pescados dos rios sul-mato-grossenses, Marcílio Galeano, que dedicou tempo estudando e aprimorando cada prato com peixes típicos de diferentes regiões do estado. A primeira edição da oficina mostrou que é possível criar pratos de alta qualidade dentro das próprias embarcações, utilizando temperos e ingredientes frescos, com o peixe como protagonista.

Para o guia de pesca, Geisiel Fernando, essa capacitação veio para enriquecer ainda mais os conhecimentos na área. O chef mostrou que é possível valorizar o turismo local através do paladar, evidenciando o potencial gastronômico de cada região do estado, que merece ser explorado.

Confira a reportagem abaixo: