Habitação é desafio do próximo gestor

Para o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), investir no ser humano, dando condições de que as pessoas tenham acesso a moradia, é o desafio do próximo prefeito da cidade. Ao fazer uma avaliação de Três Lagoas que chegou nesta semana aos 108 anos, Cassiano disse que muito foi feito nos últimos anos pelos prefeitos, inclusive, na gestão de Ângelo Guerreiro (PSDB), com destaque, segundo ele, para obras que ficam enterradas, as macrodrenagens, que muitas às vezes não são reconhecidas por não ficarem visíveis, mas que são importantíssimas para a infraestrutura da cidade, resolvendo problemas crônicos de anos, que são os alagamentos de ruas.

Para o presidente da Câmara, para o futuro, ele entende que é preciso haver construção de mais casas populares. Disse que a atual gestão tem trabalhado em processos visando a construção de moradias populares. “É preciso investir no ser humano, na pessoa. É preciso dar condições de habitação, o nosso prefeito tem esse entendimento, e vai iniciar alguns processos para que a gente consiga, num futuro próximo, termos essa perspicácia de trazer bem estar a população”, destacou.

Cassiano destacou ainda que, embora a Saúde, tenha apresentado melhoras significativas e investimentos importantes, ainda é preciso melhorar a questão de exames, internações e acabar com as filas por serviços nessa área. “Embora nossa Saúde preste um grande serviço à população, precisamos ter uma Saúde de reconhecimento de conforto, de mais exames, internações e cirurgias”, frisou.