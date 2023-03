Hemodiálise do Hospital Auxiliadora ganha dois novos aparelhos

O Hospital Auxiliadora agora está com dois novos aparelhos para o setor da hemodiálise. Os novos equipamentos são destinados para os pacientes que estão em tratamento na UTI. Ambos foram adquiridos com recursos arrecadados no ano passado com a 4ª Costelada Beneficente, promovida pela entidade.

O evento contou com a presença de mais de mil pessoas e conseguiu arrecadar quase R$100 mil. Confira mais informações na entrevista completa: