Hemosul convoca doadores de sangue O negativo

O Hemosul de Três Lagoas está com estoque crítico para o tipo de sangue O negativo e a unidade convoca doadores para colaborarem com a reposição das bolsas, que podem ser fundamentais para salvar vidas. A assistente social da instituição, Jaqueline Amália, destaca que a tipagem sanguínea é a mais utilizada nos hospitais da região, principalmente, com pacientes que dão entrada com urgência. “Infelizmente estamos com alta demanda, com muitas pessoas dando entrada em hospitais da cidade e, em municípios vizinhos. Por isso, precisamos das doações de forma urgente”, reforçou.

A doação de sangue é um gesto solidário e pode salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. A assistente social observa que historicamente, as tipagens negativas sempre foram as mais necessárias por ser a menos comum na população. Também aponta que, com as festividades de fim de ano e férias, a quantidade de doações nesse período diminuiu. Outra preocupação é com o período de Carnaval, já que muitas pessoas viajam e deixam de doar.

Continue Lendo...

Bolsas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o Hemosul, o estoque ideal seria de 90 bolsas sanguíneas semanais. Dessa forma, a convocação dos doadores é uma medida emergencial para que os hospitais não fiquem sem atendimento nesse setor.

Em Três Lagoas, 21.480 pessoas estão cadastradas como doadoras de sangue. No entanto, o Hemosul do município registra uma média de 300 doações ao mês. No Brasil, 14 a cada mil habitantes estão cadastradas no sistema, o que corresponde a apenas 1,4% da população.

Cretérios para doações

A doação de sangue dura em média meia hora e para ser feita alguns requisitos devem ser observados, como ter entre 18 e 60 anos; pesar mais de 50 kg. Caso tenha feito uma tatuagem, aguardar entre 6 a 12 meses para certificar que não foi contaminado com nenhum tipo de hepatite e que continua saudável.

Os homens só podem doar sangue uma vez a cada três meses e, no máximo, quatro vezes por ano. Já as mulheres a cada quatro meses e, no máximo, três vezes por ano.

O Hemosul fica localizado na rua Manoel Rodrigues Artez, Jardim Primaveril. O horário de atendimento é de 07h às 12h, de segunda-feira à sexta. E até às 11h aos sábados. (Kelly Martins)