Hemosul de Três Lagoas registra aumento no número de doações de sangue

Onúmero de doações de sangue cresceu nos últimos meses no Hemosul de Três Lagoas. Em 2022, o número total de doações recebidas durante todo o ano foi de 250, enquanto que no primeiro semestre de 2023, as doações já estão em 307. A assistente social do hemosul, Jaqueline Rovari, diz que o aumento foi expressivo.

“Desde o início do ano melhoramos nossas doações e o quantitativo de doadores. Aumentamos cerca de 50 doações a mais em relação ao ano passado, e desde o início do ano, temos mantido. Sempre temos o número de bolsas que saem rente ao que captamos, por isso temos a comemorar”, comenta Rovari.

De acordo com a assistente social, Três Lagoas tem um diferencial que contribui para esse cenário favorável. A cidade possui diversas empresas e grupos sociais que estimulam iniciativas de doação de sangue com os colaboradores, o que beneficia diretamente o abastecimento do estoque de bolsas do hemosul.

Junho Vermelho

A instituição tem cerca de dois mil doadores cadastrados, mas a média mensal de doações ainda está abaixo do que o esperado. Com as quedas da temperatura e a chegada do inverno, as doações tendem a diminuir.

A Campanha Junho Vermelho, realizada em todo o Brasil, é justamente para reforçar a importância das doações continuarem em períodos de frio, para que o estoque não diminua, pois a demanda de pessoas que precisam receber bolsas de sangue é sempre alta o ano inteiro. Por isso, é importante ressaltar a necessidade de os doadores não deixarem de doar sangue.

Rovari afirma que o Hemosul faz estoque de todos os tipos sanguíneos. As doações são maiores entre os tipos A e O positivo, tendo em vista que a maioria das pessoas possui essa tipagem. Já aqueles de tipagem negativa apresentam mais dificuldade de captação,pois ,em média somente 3% da população têm esse tipo sanguíneo. “Quando existe essa necessidade de doação dentro dos hospitais, é mais difícil de encontrar doadores. Então, a gente pede para quem tenha tipagem negativa, nos procure para que consigamos manter os estoques sempre abastecidos. Mas os positivos são de extrema importância sempre, e todos os dias”, ressalta Rovari.

Manter o estoque abastecido é essencial porque uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Além disso, o hemosul é referência para a região. As bolsas de sangue coletadas em Três Lagoas são destinadas não só para os hospitais da cidade, mas também para hospitais de cidades próximas, como Água Clara, Inocência, Santa Rita do Pardo e Brasilândia.