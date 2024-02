Hemosul precisa de mais doações para suprir demanda em Três Lagoas

A unidade do Hemosul de Três Lagoas pede atenção aos doadores de sangue, para que a instituição consiga manter as doações e continue atendendo pacientes e hospitais, no município. No programa RCN Notícias, desta quarta-feira (31), a assistente social do Hemosul, Jaqueline Amália, contou que o estoque do Hemosul está em baixa e pontou que em janeiro, geralmente, há poucas doações devido ao período de férias.

“A cada seis meses, a gente tenta manter um quantitativo de estoque mais do que é usado nos hospitais. Hoje, os sangues positivos estão com um estoque bom, como A+, O+ e B+. Já os sangues negativos, a quantidade está razoável, mas o O- é o que mais falta”, explicou a assistente social do Hemosul, Jaqueline Amália.

Ainda de acordo com a assistente social, mais de 21 mil pessoas já fizeram doação de sangue no Hemosul de Três Lagoas, desde sua fundação. “Porém, a assiduidade é o que mais buscamos, porque são essas pessoas que podemos contar a cada três meses. Nós temos uma média de 300 doações, por mês, mas, a média de saída é de 290 bolsas. Então, tudo que a gente coleta, sai”, detalhou.

Como doar

Para doar sangue basta comparecer à unidade do Hemosul em Três Lagoas, com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. O Hemosul funciona na Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Jardim Primaveril, Três Lagoas.

