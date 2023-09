Marido fica enciumado com ligação e agride mulher com socos na cabeça

Um caso de violência doméstica foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), na tarde de terça-feira (5), após um homem, de 26 anos, agredir com socos a cabeça da esposa, que tem 17 anos. O motivo seria ciúmes do suspeito, no momento em que a mulher conversava com o avô pelo celular, na residência da família, no bairro Montanini, em Três Lagoas.

Por volta de 15h, a Polícia Militar foi chamada na residência, onde um homem estaria agredindo a esposa e a ameaçando de morte após achar ruim que ela conversasse com o avô. O suspeito ainda fez ameaças contra a vítima, que precisou usar coisas que estavam guardadas no guarda-roupas para jogar contra o agressor e se salvar dos socos. Ao ver que a mulher teria conseguido ligar para a Polícia Militar e que a equipe estaria deslocando ao local, o homem saiu correndo, pegou a moto e fugiu.

A vítima foi levada àpara a DAM pelos policiais militares e registrou o boletim de ocorrência. Um inquérito foi aberto por lesão corporal (violência doméstica).