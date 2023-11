Homem ameaça matar funcionários de posto de saúde

Policiais militares do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) prenderam um homem de 46 anos, por ameaçar com uma arma de brinquedo, funcionárias de um posto de saúde na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.



Durante a tarde funciona do posto de saúde municipal do bairro Santa Rita, chamaram a Polícia Militar após serem ameaçadas por um homem que bastante alterado teria dito que mataria todos do local mostrando uma arma de fogo, tipo pistola.



Depois de descobrir as características do suspeito, os policiais do Getam iniciaram uma caçada pelo homem que estaria supostamente armado, Após alguns minutos os militares encontraram o suspeito transitando pela avenida Capitão Olynto Mancini e onde foi tentado realizar a abordagem.

Continue Lendo...



Percebendo que seria abordado o suspeito teria aumentado a velocidade da moto, na tentativa de fugir da polícia, mas sem sucesso. O suspeito foi abordado e antes de ser dominado acabou jogando a suposta arma no chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Após apreender a suposta arma, os militares descobriram que se tratava de uma pistola de chumbinho, modelo idêntico a pistola verdadeira. Questionado sobre as ameaças o homem teria assumido ter ido com a pistola de brinquedo ao posto de saúde e ameaçado as funcionárias do local, porque queria medicamentos.



Foi dada voz de prisão ao homem de 46 anos, pelo crime de ameaça e o mesmo foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)