Homem atingido por disparo vai à casa da ex e alega ter sido vítima de roubo

Uma ocorrência policial chamou a atenção dos moradores do bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, na madrugada desta quinta-feira (27). Um homem foi até a residência da ex-mulher, ferido e alegou ter sido vítima de roubo na área central. Ele estava ensanguentado na região do abdômen e disse que foi atingido por um tiro.

A moradora da casa estava dormindo quando o homem chegou. Ele começou a bater na porta e, como ela não abriu, quebrou a janela e entrou no imóvel. O suspeito disse que não queria que a polícia fosse acionada. No entanto, a mulher ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foi constatado pelo médico que havia apenas um corte nos dedos (indicador e médico) da mão esquerda. Indagado sobre os fatos, o homem disse ter dado um soco no vidro da janela e sobre o disparo de arma de fogo, deu várias versões, dizendo que foi vítima de roubo, onde levaram uma mochila de costas.

Porém, ele não soube dizer detalhes e características dos autores do possível roubo, onde resultou em um disparo que teria acertado sua mão esquerda e sua barriga de raspão. No entanto, em sua barriga não havia nenhuma lesão, apenas sujeira de sangue segundo o médico do Samu. A ex-mulher relatou que o homem é usuário de drogas e álcool, e que as vezes ele vai até sua residência para perturbá-la. O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e registrado boletim.