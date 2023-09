Homem bate com pá na própria mãe e é linchado em Três Lagoas

Um jovem, de 27 anos, foi linchado pelos irmãos mais novos após ele agredir a própria mãe, que tem 45 anos, com socos e golpes de pá. De acordo com as informações, a mulher não teria emprestado o celular para o filho, para que ele encomendasse drogas no final da tarde desta segunda-feira (11) no bairro São João em Três Lagoas.

Por volta de 16h desta segunda-feira, a Polícia Militar foi chamada ao Posto de Saúde Joel Neves, no bairro Parque São Carlos, onde estaria ocorrendo uma briga entre dois homens e uma mulher. Ao chegar no local os militares fizeram contato com o médico, que atendia o homem de 27 anos.

Para os policiais, o médico teria informado que o mesmo estaria com duas possíveis fraturas no rosto, mas após a contenção do sangramento no nariz, o mesmo estava liberado para ser levado pelos policiais até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para retirada de raio-x.

Continue Lendo...

Perguntado a mulher de 25 anos, e ao homem de 23 anos, o motivo pelo qual, eles teriam agredido o rapaz de 27 anos, os mesmo afirmaram serem irmãos mais novos dele, e que minutos antes o homem de 27 anos, teria agredido a mãe de ambos a socos e depois de esmurrar a mulher, o homem teria pego uma pá e desferido vários golpes contra o rosto da própria mãe e que durante a tentativa de salvar a mãe das agressões, o homem teria agredido os irmãos, que se revoltaram e passaram a revidar asa agressões, forçando o irmão mais velho à fugir e buscar socorro na UBS do São Carlos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda tomados pela revolta, os dois irmãos mais novos foram atrás do homem de 27 anos, até o posto de saúde, onde foi iniciada nova discussão e troca de socos entre irmão mais velho e o mais novo. Durante a troca de socos, o irmão de 23 anos, teria conseguido imobilizar o mais velho e a irmã de 25 anos, desferir golpes de pauladas contra o rosto do rapaz que sofreu varias lesões no rosto. Após conseguir se soltar dos irmãos e pedir socorro dentro da UBS, o homem se manteve homiziado(escondido), até a chegada da PM.

Após tomar ciência dos fatos, os militares foram até a casa da vítima de 45 anos, onde a mesma confirmou as agressões e acabou levada pelos militares, até à UPA, para receber atendimento médico, devido ter sofrido várias lesões em decorrência das pazadas e socos, dadas pelo filho. Após atendimento médico, o homem de 27 anos foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por lesão corporal, os irmãos mais novos de M.C.A. 27 anos, que teriam lhe agredido, também acabaram na delegacia, levados pelos policiais que atenderam a ocorrência. A mulher de 25 anos e o irmão mais novo com 23 anos, prestaram depoimento e foram autuados também por lesão corporal.

Após registro da ocorrência o caso foi encaminhado para a 3ª DP (Delegacia de Polícia Civil), que irá investigar o caso.