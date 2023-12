Homem chama a polícia após colisão no trânsito e acaba preso por embriaguez

Um homem, de 51 anos, foi preso por embriaguez ao volante, na tarde de quinta-feira (28), após ter seu carro danificado em um acidente de trânsito, chamar a Polícia Militar e seguir o autor da colisão por mais de 2km.

Segundo o mesmo, ele tentava realizar uma conversão para guardar o carro na garagem, na rua D, no bairro Jardim das Acácias, quando uma caminhonete iniciou uma manobra em marcha à ré, colidindo com a traseira do veículo com a frente do carro, que derrubou o para-choque.

Após uma tentativa de resolver a questão amigavelmente, o motorista da caminhonete, de 66 anos, deixou o local, provocando a revolta do condutor do carro. O homem seguiu a caminhonete até a avenida Padre João Tomes, que fica 2km de distância da rua onde aconteceu a colisão.

Os militares, ao chegarem ao local, decidiram levar o motorista da caminhonete à delegacia por se evadir do incidente.

Os policiais também constataram que, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez, como forte odor de álcool e fala arrastada. Questionado sobre o consumo de bebidas alcoólicas, ele admitiu ter ingerido 5 cervejas. Embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro, a equipe militar procedeu com a prisão por embriaguez ao volante.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Já o condutor da caminhonete foi autuado por fugir do local e liberado.