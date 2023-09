Homem chuta carro e ameaça a própria mãe por não 'ganhar' dinheiro

Uma mulher, de 43 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) após o filho, de 22 anos, invadir sua residência e causar danos em seu veículo. O motivo teria sido a mãe se negar a dar dinheiro ao filho, na manhã de segunda-feira (4). O caso foi registrado na rua Aniz Irab, bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Segundo relatos da vítima na delegacia, por volta de 10h de segunda-feira, ela estava em sua residência com o marido, quando o filho teria invadido sua casa, bastante alterado e exigindo dinheiro. Após a mulher se negar a dar dinheiro, o mesmo chutou a porta do carro da vítima, causando um amassado. Também chutou a lanterna traseira, que acabou quebrando.

Depois de causar as avarias no carro, o homem disse para a mãe que o vandalismo não iria parar enquanto ela não lhe desse dinheiro. A mulher foi até a DAM, onde registrou um boletim de ocorrência por ameaça, danos e quebra de medida protetiva, já que judicialmente, o homem é proibido pela Justiça de se aproximar da própria mãe, por colocá-la em risco de integridade e vida devido as constantes ameaças.

O homem não foi preso e o caso segue sob responsabilidade da DAM.