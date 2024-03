Homem com autismo surta, xinga familiares e quebra nariz da própria mãe com cabeçada no rosto

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante após agredir a própria mãe, causando-lhe uma fratura no nariz. O caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira (18), na rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria agredido a mulher com uma cabeçada no rosto após ser questionado sobre os horários adequados de alimentação. O filho, que tem autismo e não estava tomando a medicação há dias, teria se irritado com a mãe, que o cobrou para se alimentar nos horários corretos devido sofrer de diabetes.

A situação se agravou quando o mesmo passou a proferir xingamentos contra a mãe, o padrasto e o irmão. O irmão do agressor afirmou que os problemas com o mesmo são frequentes, chegando a mencionar que o homem já chegou a pegar uma faca em momentos de conflito para ameaçar a família.

Após a mãe desferir um tapa no filho para cessar os xingamentos, ele reagiu agressivamente, resultando na cabeçada que causou a fratura no nariz da vítima. A mulher, de 40 anos, foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo marido.

Diante dos acontecimentos, a vítima optou por prosseguir com a denúncia. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa, e o agressor foi preso em flagrante.