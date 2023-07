Homem com mais de 60 passagens policiais é preso mais uma vez em Três Lagoas

Um homem com mais de 60 passagens policiais foi preso mais uma vez em Tres Lagoas. Dessa vez, ele foi flagrado com 5,2 gramas de maconha e ferramentas furtadas, no bairro Vila Nova. A ocorrência foi registrada pelo Getam (Grupamento Especial Tático de Motos),na noite de sábado (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, durante rondas ostensivas, o grupamento visualizou um homem em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao cruzar com as motos, o suspeito tentou sair da vista da guarnição. Mas acabou abordado e não sabendo explicar a origem da máquina e nem da extensão que estava trazendo, foi feita uma checagem e constatado as passagens criminais. Ele responde por furto, tráfico de drogas entre outros.

O homem foi apresentado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) juntamente com a droga e os produtos de furto.