Homem condenado por roubo no Amapá é preso em Três Lagoas

Policiais do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, em conjunto com o Núcleo Regional de Investigações (NRI) prenderam um homem, de 29 anos, na manhã desta terça-feira (9), em um supermercado em Três Lagoas. Ele era foragido da Justiça do estado do Amapá, onde teria realizado um roubo em 2019, na cidade de Jari. Após julgamento que o considerou culpado, o homem não teria se apresentado à Justiça e desde o início de 2023, era procurado pela justiça.

Após informações de que o homem teria fugido e poderia estar, em Três Lagoas, a Polícia Civil do Amapá, entrou em contato com o SIG local e o suspeito localizado em um supermercado. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi submetido aos exames de corpo de delito.